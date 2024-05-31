Kütahya’da suç örgütüne eşzamanlı operasyon: 5 şüpheli gözaltına alındı | Video
Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Süreyi Nitelikli Dolandırıcılık suçlarından, Ankara merkezli olmak üzere 21 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda Kütahya merkezde 2, Simav ilçesinde 2 ve Tavşanlı ilçesinde 1 şüpheli gözaltına alındı.
5 şüpheli gözaltına alındı.
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