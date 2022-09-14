Video Yaşam Kütahya’da tefeci operasyonu! 5 milyon 397 bin 575 TL tutarında senet ele geçirildi | Video
Kütahya’da tefeci operasyonu! 5 milyon 397 bin 575 TL tutarında senet ele geçirildi | Video

Kütahya’da tefeci operasyonu! 5 milyon 397 bin 575 TL tutarında senet ele geçirildi | Video

14.09.2022 | 11:13

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Kütahya’da tefecilik yaptığı iddia edilen kişinin ev ve aracında yapılan aramada, 5 milyon 397 bin 575 TL tutarında 170 adet senet ele geçirilirken, 26 mağdur şahıs olduğu tespit edildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün "tefecilik" suçunu önlemeye yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde şüpheli H.I.A.'nın Kütahya merkez ve ilçelerinde faiz karşılığında para verdiği ve alacağı karşılığında yüksek miktarlarda faiz aldığı bilgileri elde edilmesi üzerine çalışma başlatıldı. Yapılan çalışma neticesi konu ile ilgili olarak il merkezinde ve ilçelerinde toplam 26 mağdur, müşteki şahıs olduğu tespit edildi.

"5 MİLYON 397 BİN 575 TL TUTARINDA 170 ADET SENET"
Yeterli delillendirmenin yapılmasının ardından şüpheli H.I.A.'nın ikametinde ve aracında yapılan aramalarda, üzerinde çeşitli isim ve miktarların yazılı bulunduğu müşteki şahıslara ait olduğu değerlendirilen toplamda 5 milyon 397 bin 575 TL tutarında 170 adet senet, içerisinde farklı kişilere ait alacak verecek bilgilerinin ve hesaplarının yer aldığı 2 adet ajanda, 1 adet borç alacak ibareleri bulunan not kağıdı, suçtan elde edildiği değerlendirilen 7 bin 100 TL, 1 adet laptop ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Şüpheli H.I.A. isimli şahıs gözaltına alınarak hakkında yasal işlem başlatıldı.

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