Kütahya’da uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs tutuklandı | Video

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde “Uyuşturucu madde imal ve ticareti” suçundan gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
"KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI"
Şahıs hakkında edinilen bilgilerde, Ö.K.'nin serbest kalması sonrasında, şahsa yönelik ısrarlı takibe devam eden ekipler, şahsın il dışından Kütahya'ya uyuşturucu madde sevkiyatında kullanacağı araç tespit edildi. Şahsın Kütahya'ya doğru seyir halinde olduğunun belirlenmesi üzerine Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yol güzergahında tertibat alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan şahsın içinde bulunduğu araç kovalamaca sonucu yakalandı. Araçta ve içerisinde bulunan şahısların üzerinde yapılan aramada, 120 gram metamfetamin maddesi, işyerinde yapılan arama da ise 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan işlem yapılan şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.