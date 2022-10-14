Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı | Video

KÜTAHYA polisin, sokakta uyuşturucu sattığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu sattığı tespit edilen şüphelileri takibe aldı. Bir süre izlenen şüpheliler F.K., M.S., F.U., M.Ç. ve O.Ç. evlerine düzenlenen baskınlarla yakalanarak gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda ise 11,18 gram metamfetamin, 13 gram esrar, 9,26 gram bonzai, 2 adet hassas terazi, uyuşturucu madde paketlemede kullanıldığı değerlendirilen 82 adet kilitli naylon poşet, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı, kurusıkı tabanca ve 11 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınan 5 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Operasyon kapsamında firar eden 1 şüphelinin arandığı belirtildi. Soruşturma sürüyor.