Kütahya’da uyuşturucu satıcısı tutuklandı | Video 13.11.2023 | 09:30 Kütahya’da 4 farklı şahsa uyuşturucu madde sattığı tespit edilen ve evinde uyuşturucu madde ile ruhsatsız tabanca ele geçirilen şahıs tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 4 farklı şahsa uyuşturucu madde sattığı tespit edilen S.S. isimli şahsın evinde yapılan aramalarda, 69,74 gram sentetik kannabinoid, 5 adet sentetik ecza ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.