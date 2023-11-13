Kütahya’da uyuşturucu satıcısı tutuklandı | Video
Kütahya’da 4 farklı şahsa uyuşturucu madde sattığı tespit edilen ve evinde uyuşturucu madde ile ruhsatsız tabanca ele geçirilen şahıs tutuklandı.
Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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