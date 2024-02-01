Kütahya’da uyuşturucu satıcısı tutuklandı | Video 01.02.2024 | 08:12 Kütahya’da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde gözaltına alınan şahıs tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Y.Y. (33) isimli şahsa yönelik başlatılan çalışmalarda 3 ayrı ara yakalama yapıldı. Yapılan yakalamalardan, 1,57 gram metamfetamin, şahsa ait ikamet ve iş yerinde yapılan aramalarda ise, 3,43 gram metamfetamin, 2,82 gram esrar, 157 adet sentetik ecza, 2 adet payp ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.