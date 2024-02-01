Video Yaşam Kütahya’da uyuşturucu satıcısı tutuklandı | Video
Kütahya’da uyuşturucu satıcısı tutuklandı | Video

Kütahya’da uyuşturucu satıcısı tutuklandı | Video

01.02.2024 | 08:12

Kütahya’da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

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Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Y.Y. (33) isimli şahsa yönelik başlatılan çalışmalarda 3 ayrı ara yakalama yapıldı. Yapılan yakalamalardan, 1,57 gram metamfetamin, şahsa ait ikamet ve iş yerinde yapılan aramalarda ise, 3,43 gram metamfetamin, 2,82 gram esrar, 157 adet sentetik ecza, 2 adet payp ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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