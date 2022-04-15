Video Yaşam Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı | Video
Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı | Video

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı | Video

15.04.2022 | 08:32

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Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen ve polis tarafından yakalanan 2 kişi, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il dışından uyuşturucu getireceği değerlendirilen şüpheli bir aracı şehir girişinde durdurdu. Araçta arama yapan ekipler, 227,84 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 22 adet tabanca fişeği, 1 adet av tüfeği ve 25 adet fişeği ile 2 adet payp ele geçirdi. Uyuşturucu maddeler ve silahlara el konulurken K.K. ve Y.Ş. isimli şüphelileri gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Ş. ve K.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Kütahya E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

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