Kütahya’da uyuşturucudan yakalanan 8 şüpheliden 5’i tutuklandı | Video
Kütahya’da polis ekiplerince gerçekleştirilen 4 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
TCK-191 çerçevesinde 30 olayda, yakalanan 46 şahıs ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Suç unsuru olarak, 35,25 gram metamfetamin, 123,49 gram esrar, 36,14 gram bonzai, 2 adet ecstasy ve 54 adet sentetik ecza ele geçirildi.
24-30 Temmuz 2023 tarihleri arasında il genelinde yapılan bilgilendirme faaliyetleri ile ilgili olarak, 2 Narkorehber faaliyetinde 7 bin 750 kişiye bilgilendirme faaliyeti yapıldı.
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