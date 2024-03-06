Kütahya’da yasa dışı bahis operasyonu: 14 gözaltı | Video 06.03.2024 | 09:11 Kütahya merkezli ve İstanbul'da yasa dışı bahis oynatan suç örgütüne yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı. 2 lüks araç ve şüphelilerin 100 milyon liralık işlem hacmine ulaşan banka hesaplarına el konuldu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yasa dışı bahis suçlarından, Kütahya merkezli Kütahya ve İstanbul'da eş zamanlı yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca, başkalarına ait banka kartı ve birçok dijital materyal geçirildi. 14 şüpheli gözaltına alındı. 2 lüks araç ve şüphelilerin 100 milyon liralık işlem hacmine ulaşan banka hesaplarına el konuldu.Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.