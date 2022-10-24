Video Yaşam Kütahya'da zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi | Video
Kütahya'da zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi | Video

Kütahya'da zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi | Video

24.10.2022 | 14:49

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Kütahya'da 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar Karayolu İstasyon Kavşağı'nda meydana geldi.

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Alınan bilgiye göre, Afyonkarahisar istikametinden Eskişehir istikametine gitmekte olan 5 otomobil dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu çarpıştı. Kazada, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi yaralanırken, araçlarda birisi takla atarak ters döndü. Kaza sonrası olay yerinde adeta can pazarı yaşandı. Küçük bir çocuk ve annesi, kaza sonrası gözyaşlarına boğulurken, olaydan yara almadan kurtuldu.

Yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardandan ambulansla Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza sebebiyle yolun Eskişehir istikameti bir süre araç trafiğine kapatıldı. Araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

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