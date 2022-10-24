Kütahya'da zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi | Video

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Kütahya'da 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar Karayolu İstasyon Kavşağı'nda meydana geldi.
Yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardandan ambulansla Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza sebebiyle yolun Eskişehir istikameti bir süre araç trafiğine kapatıldı. Araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.