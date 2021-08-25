Video Yaşam Kutlu zafer etkinliğinde Sultanbekov rüzgarı

Kutlu zafer etkinliğinde Sultanbekov rüzgarı

Kutlu zafer etkinliğinde Sultanbekov rüzgarı
25.08.2021 | 10:04

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA: Kartal’da anne ve kardeşini katleden güvenlik görevlisi Ahmet Özcan’ın kamera görüntüleri ortaya çıktı 02:44
SON DAKİKA: Kartal'da anne ve kardeşini katleden güvenlik görevlisi Ahmet Özcan'ın kamera görüntüleri ortaya çıktı 25.08.2021 | 11:22
İstanbul Kartal’da annesini ve kardeşini öldüren güvenlikçinin borçları olduğu ortaya çıktı 03:34
İstanbul Kartal'da annesini ve kardeşini öldüren güvenlikçinin borçları olduğu ortaya çıktı 25.08.2021 | 11:05
Bursa’da aç kalınca kamp alanına inen ayılar kamerada! 01:21
Bursa'da aç kalınca kamp alanına inen ayılar kamerada! 25.08.2021 | 10:03
Erzincan’da narkotikten uyuşturucu haplarla Aşı ol çağrısı 01:57
Erzincan'da narkotikten uyuşturucu haplarla "Aşı ol" çağrısı 25.08.2021 | 10:04
Kutlu zafer etkinliğinde Sultanbekov rüzgarı 04:30
Kutlu zafer etkinliğinde Sultanbekov rüzgarı 25.08.2021 | 10:04
3600 ek gösterge maaşlara nasıl yansıyacak? Memurların emekli ikramiyesi nasıl hesaplanacak? 03:03
3600 ek gösterge maaşlara nasıl yansıyacak? Memurların emekli ikramiyesi nasıl hesaplanacak? 25.08.2021 | 10:33
İstanbul Kartal’daki dehşet evi kamerada! Annesi ve kız kardeşini öldürdüğünü itiraf etti 01:36
İstanbul Kartal'daki dehşet evi kamerada! Annesi ve kız kardeşini öldürdüğünü itiraf etti 25.08.2021 | 10:16
Deniz Akkaya’nın cezaevine giriş anı kamerada 00:45
Deniz Akkaya'nın cezaevine giriş anı kamerada 25.08.2021 | 09:20
İstanbul Beyoğlu’nda silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı 03:55
İstanbul Beyoğlu'nda silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı 25.08.2021 | 08:40
Mersin’de sağlık çalışanlarına darp anı kamerada 02:37
Mersin'de sağlık çalışanlarına darp anı kamerada 25.08.2021 | 08:37
Adana’da sokak köpeğini kaynar suyla haşlayan güvenlik görevlisi kamerada 00:50
Adana'da sokak köpeğini kaynar suyla haşlayan güvenlik görevlisi kamerada 25.08.2021 | 08:37
SON DAKİKA: İstanbul İkitelli’de iş yerinin çökme anı sonrası yaşanan panik kamerada 00:23
SON DAKİKA: İstanbul İkitelli'de iş yerinin çökme anı sonrası yaşanan panik kamerada 24.08.2021 | 16:30
SON DAKİKA: Nevşehir’de hamile kadına şiddet dehşeti kamerada! Sokak ortasında tekme tokat dövdü 05:45
SON DAKİKA: Nevşehir'de hamile kadına şiddet dehşeti kamerada! Sokak ortasında tekme tokat dövdü 24.08.2021 | 15:57
3 yaşındaki kız çocuğuna alkol içirip görüntülerinin çekildiği olayda flaş gelişme! 06:47
3 yaşındaki kız çocuğuna alkol içirip görüntülerinin çekildiği olayda flaş gelişme! 24.08.2021 | 15:27
Niğde’de genç kızların kavgasını cep telefonuyla kayda alana kişiye tepki kamerada! 00:20
Niğde'de genç kızların kavgasını cep telefonuyla kayda alana kişiye tepki kamerada! 24.08.2021 | 15:40
SON DAKİKA: İstanbul İkitelli’de bina çöktü! Olay yerinden ilk görüntüler... 00:14
SON DAKİKA: İstanbul İkitelli'de bina çöktü! Olay yerinden ilk görüntüler... 24.08.2021 | 15:42
Kazdağları’ndaki orman yangınında ayının saldırdığı genç o anları anlattı 04:38
Kazdağları'ndaki orman yangınında ayının saldırdığı genç o anları anlattı 24.08.2021 | 15:04
SON DAKİKA: İstanbul Kadıköy’de Youtuber Mert Armağan’ı döven şahıslar yakalandı 00:22
SON DAKİKA: İstanbul Kadıköy'de Youtuber Mert Armağan'ı döven şahıslar yakalandı 24.08.2021 | 13:50
Şeyma Subaşı’nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile romantik dansı sosyal medyada olay oldu! 00:14
Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile romantik dansı sosyal medyada olay oldu! 24.08.2021 | 13:38
SON DAKİKA: Gaziantep’te 13 yaşındaki kız çocuğuna kan donduran kemerli çirkin saldırı kamerada! 00:34
SON DAKİKA: Gaziantep'te 13 yaşındaki kız çocuğuna kan donduran kemerli çirkin saldırı kamerada! 24.08.2021 | 13:26

Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesinde sahne alan ve Türk dünyasına adını Nogay Marşı'yla duyuran Arslanbek Sultanbekov yoğun ilgi gördü.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Ahlat'ta "1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı"nın kurulduğu Çarho mevkisindeki Millet Bahçesinde kutlu zaferin yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikler devam ediyor. Ok atışlarının yapıldığı ve uçurtma şenliğinin düzenlendiği etkinlik alanında atlı spor gösterileri de yoğun ilgi görüyor. Türkî cumhuriyetlerinin de katıldığı etkinlik alanında sahne alan Arslanbek Sultanbekov, büyük ilgi gördü. Nogay Marşı ve Dombra eseriyle Türk dünyasında adını duyurmuş olan ve Kuruluş Osman dizisinde oynayarak 'Osman Bey' marşını da seslendirerek Türkiye'de büyük hayran kitlesine kavuşan Arslanbek Sultanbekov, zafer etkinliğine de damga vurdu.


İHA muhabirine konuşan sanatçı Arslanbek Sultanbekov, Türkiye'nin bir lokomotif gibi Müslümanların önünde ilerlediğini belirtti. Türkiye'de yaşanan olumsuz durumlarda canlarının yandığını ifade eden Sultanbekov, özellikle orman yangınlarından dolayı çok üzüldüklerini söyledi. Şarkılarıyla Türk ruhunu diri tuttuğunu ve heyecanlandırdığını dile getiren Sultanbekov, etkinlik alanında bayram sevinci yaşadıklarını kaydetti.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA