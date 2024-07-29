Video Yaşam Kuyu-13 operasyonunda uluslararası seviyede araması bulunan 3 kişi yakalandı | Video
Kuyu-13 operasyonunda uluslararası seviyede araması bulunan 3 kişi yakalandı | Video

Kuyu-13 operasyonunda uluslararası seviyede araması bulunan 3 kişi yakalandı | Video

29.07.2024 | 08:51

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen "Kuyu-13" operasyonunda uluslararası seviyede araması bulunan 3 kişinin yakalandığını bildirdi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uluslararası seviyede araması bulunan yabancı uyruklu 3 kişinin, İstanbul'un Beşiktaş ve Avcılar ilçesi ile Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen "Kuyu-13" operasyonunda yakalandığını kaydetti.

Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu Polonya Uyruklu "Aleksander Kawa" isimli sahte kimliği bulunan ve sahte Polonya pasaportuyla Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen "Alexander Gustafsson" İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde, Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde İstanbul ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu Türkiye'ye "Besnik Lajqı" adına düzenlenmiş Kosova pasaportuyla giriş yaptığı tespit edilen "Alexandar Nedevskı"nin Muğla'nın Bodrum ilçesinde ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu 23 Temmuz 2024'te Karadağ adli makamlarınca hakkında Interpol Kırmızı Bülteni yayınlanan ve 28 Temmuz 2024'te "Dragon Pavlicevic"in İstanbul'un Avcılar ilçesinde yakalandığını belirtti. Pavlicevic'in Karadağ, Kolombiya, Ekvador, Avustralya ve Hollanda'da suç örgütü üyeleriyle birlikte 1 ton 570 kg kokain sevkiyatı yaptığı ve diğer suç örgütü üyeleriyle birlikte ise yine Ekvador'dan temin ettiği 900 kilogram kokainin sevkiyatını gerçekleştirdiğini kaydeden Yerlikaya, Milli İstihbarat Başkanlığı, Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı ile operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik etti.

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