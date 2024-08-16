'Kuyu-18' operasyonlarında elebaşılığını Sadettin Pahsa’nın yaptığı organize suç örgütü çökertildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa merkezli 2 ilde düzenlenen “Kuyu-18” operasyonları ile elebaşılığını Sadettin Pahsa’nın yaptığı suç örgütünün çökertildiğini ve elebaşının da içinde olduğu 12 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:36
02:16
02:16
01:45
Manisa Gördes'teki 2 orman yangını devam ediyor 16.08.2024 | 08:52
00:40
00:48
Tokat'ta 50 metre yükseklikten devrilen otomobil kazası kamerada | Video 15.08.2024 | 16:33
01:45
Bolu’da 2 ilçe arasında orman yangını! Dumanlar gökyüzünü kapladı | Video 15.08.2024 | 15:43
00:18
PKK'nın faaliyetlerine katılan şahıs Kayseri'de yakalandı | Video 15.08.2024 | 15:18
01:18
00:43
Mersin'de 19 kilo dinamit ve uyuşturucu ele geçirildi | Video 15.08.2024 | 14:58
01:18
01:59
06:10
00:54
Gercüş'te trafik kazası: 1'i bebek 4 yaralı | Video 15.08.2024 | 11:11
02:39
02:26
01:19
Haraç Çetesi’ne operasyon! Yüzlerce mermiyle yakalandılar 15.08.2024 | 11:48
02:01
03:33