Video Yaşam KUYU-36 operasyonu şüphelileri adliyeye sevk edildi | Video
KUYU-36 operasyonu şüphelileri adliyeye sevk edildi | Video

KUYU-36 operasyonu şüphelileri adliyeye sevk edildi | Video

17.10.2024 | 09:13

KUYU-36 operasyonlarında yakalanan 157 şüphelinin adliyeye sevki gerçekleşti.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu çalıntı araç veya kasklı motosikletlerle 100 farklı eyleme karıştığı tespit edilen organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, yağma, yağma amaçlı tehdit, silah ticareti, uyuşturucu madde imal ve ticareti, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve tehdit ve mala zarar verme suçlarından haklarında soruşturma başlatıldığını açıklanmıştı.

Operasyonlarda 40 ruhsatsız tabanca, 10 otomatik tabanca, 5 pompalı tüfek, 3 AK-47 tüfek, 2 el bombası, 2 çelik yelek, uyuşturucu madde ve yüklü miktarda döviz ile Türk lirası ele geçirilmişti. 14 Ekim'de yakalanan ve aralarında Barış Boyun'un eşi Ece Boyun'un da bulunduğu 157 şüpheli 3 günlük gözaltı işlemlerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nden, bu sabah saat 08.10 itibarıyla Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

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