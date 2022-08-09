Kuyu cinayetinin şüphelileri adliyeye sevk edildi | Video

Kahramanmaraş’ta kocasını, kızını 25 yıl önce öldürdüğü ve aynı kuyuya üst üste gömdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kadın ve 6 akrabası adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, faili meçhul cinayetleri aydınlatma ve kayıp kişileri bulmaya yönelik başlatılan çalışma kapsamında 7 yıl önce kayıp başvurusu yapılan Z.T.'nin dosyasını raftan indirdi. Kayıp kadını bulmak için Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde özel ekip kuruldu. Özel ekibin araştırmalarında Z.T.'nin babası A.T.'nin de kayıp olduğu tespit edildi. Baba ve kızın aile içi cinayet kurbanı olabileceğini değerlendiren özel ekip, kayıp kişilerin öldürüldüğünü belirledi.Özel ekip, A.T.'nin eşi H.T. ve oğlunun da aralarında olduğu 6 kişiyi gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerden H.T., sorgusunda suçunu itiraf ettiği bildirildi. 1997'de namus meselesi yüzünden tartışı kocası A.T.'yi, av tüfeğiyle öldürüp evin bahçesine gömdüğünü, 3 yıl sonra da kızı Z.T.'yi yemeğine kattığı zehirle öldürdüğünü, onun cesedini de bir fıçıya koyup eşinin cesedinin üzerine gömdüğünü söyledi. Daha sonra eve götürülen H.T., savcı ve polislere kocasıyla kızını gömdüğü yeri gösterdi. İş makinesiyle başlatılan kazı çalışmalarına arkeologlar da katıldı. Tarihi eser arar gibi kazı yapan arkeologlar önce Z.T.'nin, onun altında da babası A.T.'nin kemiklerini buldu.Namus meselesi yüzünden tartıştığı kocasını, 3 yıl sonra da kızını öldürüp evin bahçesine üst üste gömdüğü iddia edilen H.T. adlı kadın ile oğlunun da aralarında olduğu 6 kişi gözaltına alındı.Emniyette ifadeleri alınan zanlılar sağlık kontrolü için Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Devlet Hastanesi Yörük Selim Ek binasına getirildi. Cinayetin baş şüphelisi H.T, basın mensuplarının "Cinayeti neden işlediniz?" sorusunu ise yanıtsız bıraktı.Zanlılar sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.