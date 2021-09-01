Kuyumcu atölyesinde çalışan ikiz kardeşlerden 2.2 milyonluk vurgun | Video
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İstanbul’da bir kuyumcu atölyesinde çalışan 18 yaşındaki Serdar E. sabah erkenden dükkanı açıp içeride bulunan 2.2 milyon liralık altını alarak kaçtı. İş yeri sahibi kasadaki altınları yerinde görmeyince hemen durumu polise bildirdi. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, otobüsle Manisa’ya giden şüpheliyi altınlarla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. 2.2 milyon liralık altınlar sahibine teslim edilecek.