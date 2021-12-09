Kuyumcu hırsızı operasyonla yakalandı | Video

Erzurum’da cumartesi günü meydana gelen kuyumcu soygununda dükkan sahibini yaralayarak kaçan zanlı yakalandı. Emniyet güçlerinin 345 saatlik kamera görüntülerini incelemesi sonucu yakalanan Maruf D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Erzurum'da cumartesi günü Rabiaana Mahallesinde bulunan Taşmağazaları'nda bir kuyumcuda hırsızlık olayı yaşandı. Öğle saatlerinde Oğuzhan Özünal'a ait kuyumcu dükkanına giren Maruf D. Bere ve maske ile altın ayırttı. 100 bin lira değerindeki altınların parasını banka hesabından göndermek istediğini söyleyen hırsız, aynı gün birkaç kez dükkana girip çıktı. Son olarak 17:00 sularında tekrar kuyumcuya geldi. Belindeki silahı çıkaran Maruf D. Altınları alırken üzerine atlayan kuyumcuya ateş etti. Silahın ilk ateşlenmesinde tutukluk yapması ise Özünal'ı kurtardı. Çıkan arbade sırasında hırsız, kuyumcuyu ayağından vurarak olay yerinden kaçtı.

Meydana gelen olay sonrası kayıplara karışan hırsızı yakalamak için Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı. Bölgede bulunan tüm kamera kayıtları incelendi. 345 saatlik kamera kayıtlarını inceleyen polisler, iki ayrı adrese operasyon düzenledi. Erzurum'un Karaçoban ilçesinde özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonlarda hırsız Maruf D. Yakalandı. Olay günü kullandığı silahla yakalanan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.