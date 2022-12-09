Video Yaşam Kuyumcuda tezgahta altın bulamayınca cep telefonunu çalarak kaçtı | Video
Kuyumcuda tezgahta altın bulamayınca cep telefonunu çalarak kaçtı | Video

Kuyumcuda tezgahta altın bulamayınca cep telefonunu çalarak kaçtı | Video

09.12.2022 | 12:31

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Diyarbakır’da bir kuyumcu akşam saatlerinde dükkanını kapatmak üzereyken bir şahıs tarafından altın bulunmayınca cep telefonunu alıp kaçtı. O anlar güvelik kameralarına yansıdı.

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Olay, dün akşam saatlerinde merkez Kayapınar ilçesi Metropol semtinde bulunan kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kuyumcu Abdulselam Çelik, dükkanını kapatacağı sırada lavaboda su içmek istedi o sırada bir şahıs içeri girerek etrafı kolladı. Daha sonra maskesini takan şahıs altın bulamayınca masanın üzerindeki cep telefonunu alarak kayıplara karıştı. Durumu fark eden Çelik'in kızı koşarak babasına haber verdi. O anlar güvenlik kameralarına yansırken şahısların yakalanmasını isteyen Abdulselam Çelik, ceza almalarını istedi.

Çelik, "Son zamanlarda sektörümüz yapılamaz hale geldi, dün akşam iş yerimi kapatırken telefonum tezgahın üzerinde iken lavaboda su içmeye gidip geldim biri telefonumu alıp kaçtı. Elimdeki görüntülerde çocuğun yüzü net görülüyor kaydı, alıp emniyete verdim, bunların üzerinde durulması lazım yakalanıp gereken ceza verilmez ise artık yaşanılmaz hale gelir" dedi.

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