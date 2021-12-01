Video Yaşam Kuyumcudaki siyahi hırsız kamerada | Video
Kuyumcudaki siyahi hırsız kamerada | Video

Kuyumcudaki siyahi hırsız kamerada | Video

01.12.2021 | 12:28

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Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde kuyumcudaki hırsızlık saniye saniye kameralara yansıdı.

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan bir kuyumcudan altın bilekliğin çalınması sonucu Kuyumcu Hırsızlığı olayı ile ilgili Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kameralarının incelenmesi olayı gerçekleştiren şahsın Nijerya asıllı J.I.C. isimli şahıs olduğu tespit edildi.

KAŞLA GÖZ ARASINDA CEBE İNDİRDİ
Hırsızlık anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kuyumcu dükkanına gelen şahıs bir süre dükkanın sahibi ile sohbet ediyor. Dükkanın sahibinin kısa bir süreliğine yanından ayrılması ile şüpheli kaşla göz arasında çaldığı ziynet eşyalarını cebe indiriyor.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın daha önce de İstanbul'da benzer yöntemlerle 4 Kuyumcuyu soyduğu tespit edildi. J.I.C. isimli Nijerya asıllı şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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