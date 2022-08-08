Video Yaşam Kuyumcudan çaldığı küpeleri satmaya çalışırken yakalandı... Hırsızlık anları kamerada | Video
Kuyumcudan çaldığı küpeleri satmaya çalışırken yakalandı... Hırsızlık anları kamerada | Video

Kuyumcudan çaldığı küpeleri satmaya çalışırken yakalandı... Hırsızlık anları kamerada | Video

08.08.2022 | 13:01

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Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bulunan kuyumcu dükkanından çaldığı altın küpeleri Adapazarı ilçesinde farklı bir kuyumcu dükkanına satmaya çalışan şüpheli çaldığı küpelerle birlikte yakalandı. Yaşlı adamın kuyumcu dükkanından gerçekleştirdiği hırsızlık anı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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Olay, Sapanca ilçesinde bulunan bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dükkana müşteri gibi girerek içeride oluşan yoğunluktan faydalanan şüpheli, kaşla göz arasında çok sayıda altın küpe çalarak dükkandan ayrıldı. Bir süre sonra küpelerin yerinde olmadığını fark eden iş yeri sahibi kamera kayıtlarını incelediğinde yaklaşık 25 gram ağırlığındaki küpelerin çalındığını fark etti.

Durumun polise bildirilmesinin ardından Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı. Şahsın çaldığı küpeleri Adapazarı'ndaki bir kuyumcu dükkanına satmaya çalıştığının belirlenmesi üzerine harekete geçen ekipler, şüpheliyi çaldığı altınlarla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Hırsızlık anı ise kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; şüphelinin dükkana girdikten sonra gözlüklerini taktığı, tezgahın arkasına uzanarak altın küpeleri aldığı ve dükkandan ayrıldığı anlar yer aldı.

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