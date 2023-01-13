Kuyumcukent’te çalıştıkları iş yerinden gram gram 3 milyon değerinde altın çaldılar | Video
Kuyumcukent’te 2 şahıs, çalıştığı atölyeden 3 ay içerisinde 3 milyon değerinde altın çaldı. Güvenlik kameralarından hırsızlık yaptıkları tespit edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
"ÇIRAK OLARAK ÇALIŞAN KİŞİYİ DE YÖNLENDİRDİĞİNİ FARK ETTİM"
İşletme sahibi Ertan Sipahi, "Biz Ekim ayında kasa hesabı yaptığımızda bayağı bir açığımız olduğunu fark ettik. Araştırma yapınca fazla harcamalar olduğu gördüm. Atölyede çalışan dört çalışanımla şüphelendiğim iki çalışanımı göz hapsine aldık. Kasım ve Aralık ayında yaptığımız kasa sayımlarında miktar daha da yükseldi. Aynı zamanda harcamaları da artmaya başladı. Kendisine sorduğumuzda hayvan aldığını hayvanlardan para geldiğini söyledi. Daha sonra çırak olarak çalışan kişiyi de yönlendirdiğini fark ettim" dedi.
Altın çalan çalışanlarını kameralarla suç üstü yakalayan Sipahi "Yeni yıla girdikten sonra iki gün öncede kameralarda tespit edince yakalandı. Küçük olan çalışan itiraf etti ama büyük olan çalışan itiraf etmiyor. Toplam zararımız 3 milyon TL'ye yakın. İlk etapta büyük miktar daha sonra 300 gram 400 gram çalıyor. Toplamda 3 milyon TL yapıyor" şeklinde konuştu.
"BU ATÖLYE BABAMDAN KALAN 60 YILLIK BİR ATÖLYE"
Şimdiye kadar böyle bir olay yaşamadığını dile getiren işletme sahibi Ertan Sipahi, "Elemanlardan biri 6 yıl, çırak ise 6 aydır yanımda çalışıyordu. Bu atölye babamdan kalan 60 yıllık bir atölye. Son 20 yıldır ben çalıştırıyorum. Bu güne kadar hiç böyle bir olay olmadı. Çıkınca da takibe alıp çözmeye çalıştık. Şuan küçük olan tutuklandı. Diğeri de mahkemede 2-3 saate sonuç belli olacak. Oda tutuklanacak gibi gözüküyor" ifadelerini kullandı.
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