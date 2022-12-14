Kuyumcuya sahte bilezik satıp kayıplara karıştı! Tekrar gelince yakayı ele verdi | Video

Bursa'da kuyumculara sahte bilezik satarak sırra kadem basan kadın, tekrar dolandırmak için geldiği kuyumcu tarafından kıskıvrak yakalandı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Nalbantoğlu Mahallesi Tarihi Kapalı Çarşı'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.S. (25) Kuyumcular Çarşı'sına giderek iki kuyumcu dükkanına 4 tane altın görünümlü sahte bileziği toplam 67 bin 850 TL'ye sattı. Bir süre geçtikten sonra kuyumcuların altınların sahte olduğunu fark etmesi üzerine polis merkezine giderek müracaatta bulunarak diğer kuyumcuları bu kadına karşı uyardı. Olaydan 4 gün sonra şüpheli E.S., tekrar kuyumcular çarşısına gelerek bir kuyumcuya girdi. Kuyumcu kadının şüpheli hareketlerini fark etmesi üzerine yakalayarak polis ekipleri teslim etti. Şüpheli E.S.'nin Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'nde işlemleri sürüyor.