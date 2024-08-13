Kuyumcuya silahlı saldırı yapanlar yakalandı
İstanbul Sultanbeyli’de sabah saatlerinde kuyumcu dükkanına yönelik silahlı saldırı gerçekleştirildi. Konuyla ilgili çalışma başlatan polis 11 kişiyi operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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