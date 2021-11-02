Kuyuya düşen keçiyi itfaiye kurtardı | Video

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Kayseri'nin İncesu ilçesinde su kuyusuna düşen keçiyi itfaiye 4 saat süren operasyonla kurtardı.
İncesu İlçesi Karahöyük Mahallesinde yaşayan keçi 30 metre derinliğindeki su kuyusuna düştü. Keçinin sahibi Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'ni arayarak yardım istedi. Bölgeye giden ekipler, keçiyi kuyudan çıkarmak için özel düzenek kurdu. Kuyuya sarkıtılan itfaiye eri keçiyi kucağına alarak dışarı çıkardı. O anlar ise amatör kamera tarafından görüntülendi. Kurtarılan keçi sahibine teslim edildi.