Video Yaşam Kuyuya düşen köpeğe vatandaştan yardım eli | Video
Kuyuya düşen köpeğe vatandaştan yardım eli | Video

Kuyuya düşen köpeğe vatandaştan yardım eli | Video

18.02.2024 | 14:36

Konya’nın Ahırlı ilçesinde düştüğü kuyuda bitkin halde bulunan köpek, vatandaşlar tarafından mahsur kaldığı kuyudan kurtarıldı.

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Konya'nın Ahırlı ilçesinde kullanılmayan kuyuya düşen bir köpek mahsur kaldı. Kendilerine haber verilmesi üzerine Seyfullah Güler ve arkadaşları köpeğin mahsur kaldığı kuyuya gitti. Kuyuya merdivenle inen Seyfullah Güler, bitkin haldeki köpeğe önce yanlarında getirdiği ekmeği yedirdi. Daha sonra kuyudan çıkan Seyfullah Güler, ekmek uzattığı köpeğin merdivenlerden yukarıya çıkmasını bekledi. Köpeğin gelmemesi üzerine tekrar kuyuya inen Seyfullah Güler, ekmek verip başını okşayarak sakinleştirdiği köpeği kuyudan çıkarmaya çalıştı. Açlık ve susuzluktan ötürü halsiz düşen köpeği Seyfullah Güler kucaklayarak arkadaşlarının yardımıyla kuyudan çıkardı. Seyfullah Güler'in yanında bulunan arkadaşları da köpeğin kuyudan çıkarılma anını ise cep telefonuyla kaydetti.

Kuyudaki köpeği özgürlüğüne kavuşturan Seyfullah Güler, "3-4 gün önce köpeğin yardım seslerini duyan arkadaşlarımız bize haber verdi. Biz de geldik. Merdiven yardımı ile buraya kurduk. Uzun süre kuyuda kalan köpek takati olmadığı için kendi imkanı ile çıkamayacağını anlayınca kuyuya inerek elimiz ile kucaklayarak kurtardık. Daha sonra da doğal yaşam alanına bıraktık. Allah herkese böyle örnek davranışlar nasip etsin" dedi.

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