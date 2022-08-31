Video Yaşam Kuzenini vurdu, verdiği ifade şoke etti: "Canım sıkıldı, vurdum" | Video
Kuzenini vurdu, verdiği ifade şoke etti:

Kuzenini vurdu, verdiği ifade şoke etti: "Canım sıkıldı, vurdum" | Video

31.08.2022 | 08:17

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Konya’da bir kişi tartıştığı kuzeni tarafından tabancayla vurularak ağır yaralandı. Şüpheli kuzen, polis ekiplerince olay yerinde yakalanarak gözaltına alınırken, gazetecilerin neden yaptın sorusuna "Canım sıkıldı, vurdum" dedi.

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Olay, saat 00.30 sıralarında merkez Meram ilçesi, Şükran Mahallesi, Karaman Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde yürüyen Halil I. (35), yanında bulunan kuzeni olduğu öğrenilen 24 yaşındaki Ahmet K.'ya "Sen küçüksün" dedi. İkili arasında çıkan sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ahmet K., yanında bulunan tabancayla Halil I.'yı sırtından ve omzundan vurdu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Halil I., Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Halil I.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri tarafından şüpheli Ahmet K. suç aleti tabancayla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, sağlık kontrolü için getirildiği Konya Numune Hastanesinde kendini görüntüleyen gazetecilerin neden yaptın sorusuna "Canım sıkıldı, vurdum" diyerek cevap verdi. Şüpheli daha sonra ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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