Video Yaşam Kuzey Marmara Otoyolu'nda 6 aracın karıştığı zincirleme kaza | Video
Kuzey Marmara Otoyolu'nda 6 aracın karıştığı zincirleme kaza | Video

Kuzey Marmara Otoyolu'nda 6 aracın karıştığı zincirleme kaza | Video

02.11.2021 | 09:09

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kuzey Marmara Otoyolu’nda 6 aracın karıştığı zincirleme kaza | Video 02:23
Kuzey Marmara Otoyolu'nda 6 aracın karıştığı zincirleme kaza | Video 02.11.2021 | 09:09
Maltepe’de 500 metrekarelik kağıt deposu yanarak küle döndü | Video 04:12
Maltepe'de 500 metrekarelik kağıt deposu yanarak küle döndü | Video 02.11.2021 | 09:03
Çatı katındaki yangında mahsur kalanlar canlarını hiçe sayarak aşağıya böyle atladı | Video 04:47
Çatı katındaki yangında mahsur kalanlar canlarını hiçe sayarak aşağıya böyle atladı | Video 02.11.2021 | 09:03
Bahçelievler’de usulsüz ’çakar’ kullanan ve ’drift’ yapanlara ceza 00:12
Bahçelievler'de usulsüz 'çakar' kullanan ve 'drift' yapanlara ceza 02.11.2021 | 08:51
Malatya’da gecenin sessizliğini silah sesleri bozdu | Video 01:24
Malatya'da gecenin sessizliğini silah sesleri bozdu | Video 02.11.2021 | 08:44
D-100’de iki otomobil çarpıştı: 1’i ağır 2 yaralı 01:34
D-100’de iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı 02.11.2021 | 08:44
Ölüme götüren kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı | Video 00:16
Ölüme götüren kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı | Video 01.11.2021 | 21:05
Esra Erol canlı yayınında fenalaştı! “Ailemi de kocamı da karnımdaki bebeği de istemiyorum” | Video 21:00
Esra Erol canlı yayınında fenalaştı! “Ailemi de kocamı da karnımdaki bebeği de istemiyorum” | Video 01.11.2021 | 18:23
İstanbul’da hangi noktalarda trafik sıkışıklığı yaşanıyor? | Video 02:16
İstanbul’da hangi noktalarda trafik sıkışıklığı yaşanıyor? | Video 01.11.2021 | 17:46
Polis hoparlöre gizlenmiş 2 kilogram uyuşturucu maddeyi buldu | Video 01:24
Polis hoparlöre gizlenmiş 2 kilogram uyuşturucu maddeyi buldu | Video 01.11.2021 | 17:40
Diyarbakır’da iki grup arasındaki kavga anbean görüntülendi 01:13
Diyarbakır'da iki grup arasındaki kavga anbean görüntülendi 01.11.2021 | 15:18
Çalınan aracı bulunan sağlıkçı; Para bulmuş gibi sevindim 02:01
Çalınan aracı bulunan sağlıkçı; "Para bulmuş gibi sevindim" 01.11.2021 | 17:08
Son dakika: Esra Erol’da şaşkına çeviren olay! Hamile karısını bırakıp başka kadınla düğün yapan evli adamdan şok açıklama 16:38
Son dakika: Esra Erol'da şaşkına çeviren olay! Hamile karısını bırakıp başka kadınla düğün yapan evli adamdan şok açıklama 01.11.2021 | 17:00
Köpeğe eğitmek için vurmuş! HAYDİ polisi cezayı kesti | Video 01:43
Köpeğe eğitmek için vurmuş! HAYDİ polisi cezayı kesti | Video 01.11.2021 | 16:54
Yol verme tartışmasında korkunç anlar! Yanındaki çocuğa aldırmadan ateş etti | Video 01:17
Yol verme tartışmasında korkunç anlar! Yanındaki çocuğa aldırmadan ateş etti | Video 01.11.2021 | 16:46
Kavşakta iki otomobil çarpıştı, 1 yaralı 01:00
Kavşakta iki otomobil çarpıştı, 1 yaralı 01.11.2021 | 16:30
TEM Otoyolu’nda 3 aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı | Video 01:39
TEM Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı | Video 01.11.2021 | 16:27
Metrelerce havalandı! Scooter ile aracın çarpıştığı feci kaza kamerada | Video 02:36
Metrelerce havalandı! Scooter ile aracın çarpıştığı feci kaza kamerada | Video 01.11.2021 | 16:24
Antalya’da ’kuvvetli yağış’ olmadı; dalgaları seyrettiler 04:14
Antalya'da 'kuvvetli yağış' olmadı; dalgaları seyrettiler 01.11.2021 | 16:14
Düzce’de sis etkili oluyor 02:22
Düzce’de sis etkili oluyor 01.11.2021 | 16:01

Kuzey Marmara Otoyolu'nda 6 aracın çarpışmasıyla zincirleme kaza meydana geldi. Kamyonun yola devrildiği kazada 3 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kuzey Marmara Otoyolu'nda 6 aracın çarpışmasıyla zincirleme kaza meydana geldi. Kamyonun yola devrildiği kazada 3 kişi yaralandı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA