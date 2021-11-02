Kuzey Marmara Otoyolu'nda 6 aracın karıştığı zincirleme kaza | Video

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OTOMATİK OYNAT
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TEM Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı | Video 01.11.2021 | 16:27
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Antalya'da 'kuvvetli yağış' olmadı; dalgaları seyrettiler 01.11.2021 | 16:14
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Düzce’de sis etkili oluyor 01.11.2021 | 16:01
Kuzey Marmara Otoyolu'nda 6 aracın çarpışmasıyla zincirleme kaza meydana geldi. Kamyonun yola devrildiği kazada 3 kişi yaralandı.
Kuzey Marmara Otoyolu'nda 6 aracın çarpışmasıyla zincirleme kaza meydana geldi. Kamyonun yola devrildiği kazada 3 kişi yaralandı.