Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 2’si çocuk 4 yaralı | Video
Kuzey Marmara Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde seyir halindeki hafif ticari araç, aynı istikamette giden kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle her iki araç yaklaşık 90 metre sürüklenirken, 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.
İTFAİYE EKİPLERİ SIKIŞAN YOLCU İÇİN SEFERBER OLDU
İhbar üzerine adrese ulaşan itfaiye ekipleri yaralı R.A.'yı sıkıştığı yerden çıkarmak için çalışma başlattı. Sıkıştığı yerden çıkarılan R.A., sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 2'si çocuk 4 yaralı ardından çevre ilçelerdeki hastanelere sevk edildi. Kamyon ve hafif ticari araç sürücüleri kazayı şans eseri yara almadan atlattı. Öte yandan kazanın şiddetiyle kamyon kasasında bulunan otomobil koltuk parçaları yola saçıldı. Jandarma ekipleri muhtemel olumsuzlukları önlemem için bölgede trafiği kontrollü olarak sağladı.
Kaza ilgili inceleme başlatıldı.
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