Kuzey Marmara Otoyolunda gişe kavgası kamerada | Video 30.04.2023 | 12:25 Kuzey Marmara otoyolundan gişe görevlisi ile otomobil sürücü arasında kavga çıktı. Kavgaya sürücünün arkadaşlarının dahil olmasıyla tekme yumruklar havada uçuştu. Korku dolu kavga motosiklet sürücüsünün kask kamerasına saniye saniye yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, geçtiğimiz günlerde Eyüpsultan'da Kemerburgaz Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otomobilde bulunan bir grup genç araçlarıyla Kuzey Marmara Otoyoluna bağlanmak istedi. Sistemde yaşanan teknik arızadan dolayı gişelerden geçemeyen gençler ile gişe görevlisi arasında tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. Otomobilde gençlerden birisi aracın üzerine çıkarak kabinde bulunan gişe memuruna uçarak yumruk attı. Korku dolu kavgada tekmeler yumruklar havada uçuştu. Kavga araya diğer sürücülerin girmesiyle son buldu. Öte yandan gişe kavgası bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına saniye saniye yansıdı.