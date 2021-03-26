Video Yaşam Kuzey Marmara Otoyolu'nda kargo kamyonu böyle alev aldı | Video

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kargo kamyonu böyle alev aldı | Video

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kargo kamyonu böyle alev aldı | Video
26.03.2021 | 10:41

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İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu İkitelli istikametinde seyir halinde bulunan bir kargo kamyonu, henüz belirlenemeyen bir sebeple alev alarak yanmaya başladı. Alevleri fark eden şoför, aracı sağa çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, kamyondaki ürünler ise kullanılamaz hale geldi.

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Olay, Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre İkitelli istikametinde seyir halinde bulunan 06 BFH 089 plakalı bir kamyonun damper bölümünde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yükselen alevler sebebiyle aracın damper kısmı tamamıyla açıldı, içerideki ürünler ise yola saçıldı.

Aracın alevler aldığını fark eden şoför, kamyonu emniyet şeridine çekerek araçtan çıktı. Alevlerin kamyonu sarmasıyla damper kısmında Şoför, durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler araçtan yükselen alevleri kısa sürede kontrol altına aldı.

ÜRÜNLER KULLANILAMAZ HALA GELDİ
Kamyonun damper bölümü büyük hasar alırken, içerisindeki ürünler de kullanılamaz hale geldi. Olay yerinde çalışma başlatan polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış sebebini tespit edebilmek için incelemelerde bulundu.

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