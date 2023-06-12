Video Yaşam Kuzey Marmara Otoyolu’nda korkutan kaza: Araç bariyerlere çarparak alev aldı | Video
Kuzey Marmara Otoyolu’nda korkutan kaza: Araç bariyerlere çarparak alev aldı | Video

Kuzey Marmara Otoyolu’nda korkutan kaza: Araç bariyerlere çarparak alev aldı | Video

12.06.2023 | 15:13

Kuzey Marmara Otoyolu (KMO) Sakarya geçişinde kontrolden çıkan hafif ticari araç bariyerlere çarptıktan sonra alev aldı. Geriye demir yığınları kalan aracın sürücüsü yaralanırken, alev aldığı anlar cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.

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Kuzey Marmara Otoyolu Adapazarı ilçesi Çelebiler Mahallesi mevki İstanbul İstikametinde meydana gelen kazada, Ö.F.D. idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde orta bariyerlere çarptıktan sonra alev aldı. Araçta bulunan sürücü yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken sağlık ekipleri de olay yerinde yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı Yenikent Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Meydana gelen kaza sonrasında araçtan geriye sadece demir yığınları kaldı.

Aracın alev aldığı anlar cep telefonu ile görüntülenirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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