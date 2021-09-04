Kuzey Marmara Otoyolu'nda nefes kesen anlar! Dünya havacılık tarihine adını yazdırdı

“Tunnel Pass” gösterisinde dünyanın en önemli gösteri pilotlarından biri olarak kabul edilen Dario Costa bir kez daha imkansızı başardı. Costa, Kuzey Marmara Otoyolu, Çatalca Mevki T1 ve T2 Tünellerinden 43 saniye 44 salise de geçerek dünya havacılık tarihine adını yazdırdı.