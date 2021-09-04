Video Yaşam Kuzey Marmara Otoyolu'nda nefes kesen anlar! Dünya havacılık tarihine adını yazdırdı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda nefes kesen anlar! Dünya havacılık tarihine adını yazdırdı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda nefes kesen anlar! Dünya havacılık tarihine adını yazdırdı
04.09.2021 | 16:28

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kuzey Marmara Otoyolu’nda nefes kesen anlar! Dünya havacılık tarihine adını yazdırdı 06:52
Kuzey Marmara Otoyolu'nda nefes kesen anlar! Dünya havacılık tarihine adını yazdırdı 04.09.2021 | 16:28
Aydın’da skandal görüntüler: Küçük yaştaki çocuğa hem alkol hem nargile içirdiler 00:21
Aydın'da skandal görüntüler: Küçük yaştaki çocuğa hem alkol hem nargile içirdiler 04.09.2021 | 16:17
SON DAKİKA: İstanbul Esenyurt’ta tacizci sapığa feci dayak! Cep telefonundan çıkan görüntüler öfkeyi katladı... 00:30
SON DAKİKA: İstanbul Esenyurt'ta tacizci sapığa feci dayak! Cep telefonundan çıkan görüntüler öfkeyi katladı... 04.09.2021 | 14:55
SON DAKİKA: Tekirdağ’daki feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı! Trenin çarpma anı kamerada 00:15
SON DAKİKA: Tekirdağ'daki feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı! Trenin çarpma anı kamerada 04.09.2021 | 12:58
Samsun’da mRNA Biontech aşısı olmak istemeyen vatandaşı resim çizerek yan etkisi olmadığına ikna eden doktor kamerada 05:21
Samsun'da mRNA Biontech aşısı olmak istemeyen vatandaşı resim çizerek yan etkisi olmadığına ikna eden doktor kamerada 04.09.2021 | 12:03
Bursa’da ölümün teğet geçtiği anlar kamerada 03:22
Bursa'da ölümün teğet geçtiği anlar kamerada 04.09.2021 | 12:54
Çalıştıkları işyerinden 1.3 milyonluk hırsızlık yaptılar 02:29
Çalıştıkları işyerinden 1.3 milyonluk hırsızlık yaptılar 04.09.2021 | 11:49
İstanbul Kağıthane’de camiden cübbe, sarık ve seccadelerin çalınma anı görüntüleri ortaya çıktı 03:18
İstanbul Kağıthane'de camiden cübbe, sarık ve seccadelerin çalınma anı görüntüleri ortaya çıktı 04.09.2021 | 11:49
İtalya’da Can Yaman çılgınlığı! Roma’da kadınların Can Yaman izdihamı kamerada... 00:07
İtalya'da Can Yaman çılgınlığı! Roma'da kadınların Can Yaman izdihamı kamerada... 04.09.2021 | 11:40
SON DAKİKA: Tekirdağ’da trenin minibüse çarpma anı görüntüleri ortaya çıktı! 6 ölü 6 yaralı... Dehşet anı kamerada 01:36
SON DAKİKA: Tekirdağ'da trenin minibüse çarpma anı görüntüleri ortaya çıktı! 6 ölü 6 yaralı... Dehşet anı kamerada 04.09.2021 | 11:22
Üniversiteye kayıt için gerekli olan belgeler neler? İşte 2021 üniversite kayıt belgeleri ve evrakları 03:12
Üniversiteye kayıt için gerekli olan belgeler neler? İşte 2021 üniversite kayıt belgeleri ve evrakları 04.09.2021 | 10:56
Bursa’da bir kez daha hortum paniği yaşandı 00:17
Bursa’da bir kez daha hortum paniği yaşandı 04.09.2021 | 10:16
Marka ve logo husumetinde silahlı kavga 00:41
Marka ve logo husumetinde silahlı kavga 04.09.2021 | 10:13
İstanbul Beylikdüzü’nde narkotik operasyonu: 2 tutuklama 00:35
İstanbul Beylikdüzü’nde narkotik operasyonu: 2 tutuklama 04.09.2021 | 10:11
İstanbul’da trafik kurallarını ihlal eden sürücülerin helikopterle tespit edilme anı kamerada 01:44
İstanbul'da trafik kurallarını ihlal eden sürücülerin helikopterle tespit edilme anı kamerada 04.09.2021 | 10:07
İstanbul TEM Otoyolu’nda alkollü şekilde kazaya karışan sürücüye dayak 03:28
İstanbul TEM Otoyolu’nda alkollü şekilde kazaya karışan sürücüye dayak 04.09.2021 | 08:50
İstanbul Silivri’de plastik fabrikasında yangın: Dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görülüyor 08:36
İstanbul Silivri'de plastik fabrikasında yangın: Dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görülüyor 04.09.2021 | 08:48
SON DAKİKA: Tekirdağ’da feci kaza! Yük treni işçi servisine çarptı: 4 ölü, 7 yaralı... Olay yerinden ilk görüntüler 00:52
SON DAKİKA: Tekirdağ'da feci kaza! Yük treni işçi servisine çarptı: 4 ölü, 7 yaralı... Olay yerinden ilk görüntüler 04.09.2021 | 09:03
Adana’da cinnet getiren kişi babasını dövdükten sonra pompalı tüfekle kardeşini öldürdü 01:18
Adana'da cinnet getiren kişi babasını dövdükten sonra pompalı tüfekle kardeşini öldürdü 04.09.2021 | 08:53
Ünlü oyuncu Burak Özçivit’ten yeni paylaşım! Burak Özçivit, ’Kuruluş Osman’ın setine geri döndü! | Video 00:14
Ünlü oyuncu Burak Özçivit'ten yeni paylaşım! Burak Özçivit, 'Kuruluş Osman'ın setine geri döndü! | Video 03.09.2021 | 23:22

“Tunnel Pass” gösterisinde dünyanın en önemli gösteri pilotlarından biri olarak kabul edilen Dario Costa bir kez daha imkansızı başardı. Costa, Kuzey Marmara Otoyolu, Çatalca Mevki T1 ve T2 Tünellerinden 43 saniye 44 salise de geçerek dünya havacılık tarihine adını yazdırdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA