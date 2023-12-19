Video Yaşam Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobil TIR'a çarptı: 6 yaralı | Video
Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobil TIR'a çarptı: 6 yaralı | Video

Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobil TIR'a çarptı: 6 yaralı | Video

19.12.2023 | 12:15

EYÜPSULTAN Kuzey Marmara Otoyolu çiftalan mevkiinde otomobil TIR'a çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde sıkışanları çıkardı. Sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla hastaneye götürdü.

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