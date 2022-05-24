Kuzey Marmara Otoyolu’nda takla atan otomobil metrelerce sürüklendi: 2 yaralı | Video
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Kuzey Marmara Otoyolu’nda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. Bariyerlere çarpan otomobil takla attı. Otomobil metrelerce sürüklenerek durabildi. Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza sonrası jandarma ekipleri 4 şeritli otoyolun 2 şeridini yeni bir kaza yaşanmaması için trafiğe kapattı. Yol otomobilin çekici ile çekilmesi ve otoyol ekiplerinin temizliği sonrası tekrardan açıldı.