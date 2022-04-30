Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:04
Kuzey Marmara Otoyolu’nda yem yüklü tır devrildi: 1 ölü, 1 yaralı | Video 30.04.2022 | 09:19
02:44
01:35
Hülya Avşar yeni şarkısı “Sen Aşk Mısın” hakkında ilk defa konuştu | Video 29.04.2022 | 23:13
01:24
Dolu yağışı karayolunu beyaza bürüdü, sürücüler zor anlar yaşadı | Video 29.04.2022 | 17:51
01:24
Dolu yağışı karayolunu beyaza bürüdü, sürücüler zor anlar yaşadı | Video 29.04.2022 | 16:55
02:19
01:27
01:00
Patlama anından dehşete düşüren yeni görüntü! Çığlıklar kaçışmalar | Video 29.04.2022 | 15:46
02:01
Yaya geçidinde otomobil çarpmıştı. 16 yaşındaki Sahra'dan acı haber | Video 29.04.2022 | 15:29
00:26
Yolun ortasında aracını durdurdu, yere düşen Türk bayrağını aldı | Video 29.04.2022 | 15:29
00:59
02:06
Bağcılar'da çatı katında korkutan yangın | Video 29.04.2022 | 15:05
00:45
Ardahan'da DEAŞ operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı | Video 29.04.2022 | 14:42
01:45
110 bin trafik ekibi sahada! SABAH, helikopterli denetime katıldı | Video 29.04.2022 | 14:19
01:50
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu kamerada | Video 29.04.2022 | 14:14
01:58
Bataryası şişen telefon patladı! O anlar kamerada | Video 29.04.2022 | 13:12
01:44
Tuzla’da fabrikada şiddetli patlama! Fabrika alevlere teslim oldu | Video 29.04.2022 | 14:03
01:58
Bataryası şişen telefon böyle patladı | Video 29.04.2022 | 13:21
01:42
05:14
İnci kefalinin engel tanımayan yolculuğu başladı | Video 29.04.2022 | 12:56
Kuzey Marmara Otoyolu Beykoz Poyrazköy geçişinde hayvan yemi yüklü tır devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde tırsürücüsü Ercan Tezcan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada tırda bulunan 35 yaşındaki Ömer Demir de yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı Ömer Demir ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ve jandarma ekipleri yeni bir kaza yaşanmaması için yolda güvenlik önlemi alırken olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ercan Tezcan'ın cenazesi otopsi işlemleri için ambulansla morga kaldırıldı. Devrilen tırın olay yerinde yapılan çalışmaların ardından kaldırıldı. Kazayla ilgili çalışma başlatıldı.