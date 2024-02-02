Video Yaşam Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüs tıra çarptı: 19 yaralı | Video
Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüs tıra çarptı: 19 yaralı | Video

Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüs tıra çarptı: 19 yaralı | Video

02.02.2024 | 08:28

Kuzey Marmara Otoyolu, Çekmeköy mevkii, Edirne istikametinde yolcu otobüsünün tıra çarptığı feci kaza neticesinde 19 kişi yaralandı.

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Olay gece saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu, Çekmeköy mevkii, Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yoğun ve sis kaygan zeminden ötürü Kuzey Marmara Otoyolu'nda, Gültekin A. yönetimindeki 58 EZ 342 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü kontrolden çıktı ve bariyerlere girdi. Otobüs, bariyere çapmanın şiddeti ile Muhammet K. idaresindeki 20 NR 941 plakalı tıra çarptı. Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otobüs içinde sıkışan yaralıları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar sağlık ekiplerince hastanelere sevk edilirken, polis ekipleri de olay yerinde yeni bir kaza yaşanmaması adına güvenlik önlemi aldı. Otobüsün kullanılamaz hale döndüğü kazada otobüs şoförü ağır yaralandı.
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