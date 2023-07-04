Video Yaşam Kuzey Terminali fena karıştı! O anlar kamerada | Video
Kuzey Terminali fena karıştı! O anlar kamerada | Video

Kuzey Terminali fena karıştı! O anlar kamerada | Video

04.07.2023 | 15:26

Adapazarı Tekeler Mahallesi'nde bulunan Kuzey Terminali'nde iki grup birbirine girdi. Polisin havaya ateş açıp biber gazı ile müdahale ettiği olayda bir kişi hastanelik oldu. Yaşanan kavga güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Sakarya'nın Adapazarı İlçesi'nde bulunan Kuzey Terminali'nde dün akşam meydana gelen olayda, M.A. ile bir akaryakıt istasyonunda çalışanlar arasında sigara içme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmada tansiyonun yükselmesi ile taraflar birbirlerine girdi. Her iki tarafın yakınlarının da olaya karışması ile terminal karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları ayıramayınca havaya ateş açtı.

Sopalar ve bıçakların kullanıldığı olay sırasında polis taraflara biber gazı ile müdahale etti. Ancak bir türlü sakinleşmeyen taraflara polis bir çok noktadan çektiği takviye ekiplerle müdahalede bulundu. Olay yerine 3 ambulans gönderilirken biber gazından etkilenen bir polis memuruna ambulansta müdahale edildi. Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı olay sırasında çevre sakinleri de korku dolu anlar yaşadı.

Korku dolu anların yaşandığı o kavgaya ait görüntülerde ise olayın ilk anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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