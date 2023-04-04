Kuzuların anneleriyle buluşmaları dron ile görüntülendi | Video 04.04.2023 | 12:09 Amasya Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürlüğünde yaklaşık 3 bin 800 koyundan doğan 6 bin üzerindeki kuzunun anneleriyle buluşmaları havadan görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Her canlı için çok değerli olan anne ve yavru buluşması Bafra ırkı koyunların yetiştirildiği Amasya'daki Gökhöyük Tarım İşletmesi'nde oluşan renkli görüntüler havadan kaydedildi.

Tek amaçları annelerini bulup süt içmek olan kuzular karmaşanın içinde annelerini aradı. Annelerin hepsi aynı gibi gözükse de yavrularını kokularından ve seslerinden tanıyarak buluyorlar. Koklaşmaların devamında anne ve yavruların buluşmaları ise görülmeye değerdi. Karınlarını doyuran kuzular ve yavrularını koklayan koyunlar daha sonra bakımlarını itinayla yapan görevliler tarafından ağıllarına alındı. 6 bin kuzu tek tek annelerini bularak emdi.

Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürü Muhammet Altıparmak, "Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Gökhöyük Tarım İşletmesinde Sakız ve Karayaka ırkı melezlemesi sonucu oluşan Bafra ırkı koyunla çalışmaktayız. Bafra ırkı koyunlar yüksek döl ve süt verimine sahip, et kalitesi çok iyidir. Geçen yıl Ağustos ayında 3 bin 800 koyuna Koç katmış bulunmaktayız. Ocak ve Şubat aylarında 6 bin kuzunun üzerinde doğumlarımız gerçekleşti. Kuzularımızda yüzde 70'lik ikizlik oranı, 3 tane dördüzümüz ve 1 tane de altız kuzumuz meydana geldi. Bu kuzularımızı ilk doğduğu andan itibaren anne eli şefkatiyle bakımlarını yapmaktayız. 3 ve 5 günden sonra bireysel bölmelerden sonra 5'li ve 10'lu gruplar halinde oluşturularak sürü kabiliyetine alıştırmaktayız. Sonrasında anneleriyle kuzular bir arada bir 10 gün daha beraber tutulduktan sonra anne ve kuzuları ayrı bir bölmelere alınarak, 3 öğün beslemesine geçilmektedir. Bu 3 öğün beslemeden sonra 75 ile 90 gün arasında emiştikten sonra kuzuları, koyunları birbirinden ayırmaktayız. Kuzular ve koyunlar birbirlerini koku ve sesleriyle bulmaktadır. Yaklaşık 2-3 dakika içinde bütün anne ve kuzular birbirleriyle buluşmaktadır. Sonra, karnı doyduktan sonra kendisiyle yan yana yürüyüp, merada dolaşmaktadır. Kuzu doğumlarımız Ocak ve Şubat aylarında tamamlanmış olup 6 bin kuzunun üzerinde doğumumuz gerçekleşti." dedi.

6 binin üzerinde kuzunun annesiyle bir araya gelmesi dron ile havadan görüntülenirken, işletmede 13 bin küçükbaş hayvan bulunuyor.