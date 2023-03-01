Video Yaşam Kuzuların anneleriyle buluştuğu anlar böyle görüntülendi | Video
Kuzuların anneleriyle buluştuğu anlar böyle görüntülendi | Video

Kuzuların anneleriyle buluştuğu anlar böyle görüntülendi | Video

01.03.2023 | 13:07

Sivas’ta ilkbahar mevsiminin müjdecisi olarak görülen kuzular anneleriyle buluştu, görenlerin yüzünde tebessüm oluştuğu buluşma drone ile havadan görüntülendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kuzuların anneleriyle buluştuğu anlar böyle görüntülendi | Video 06:57
Kuzuların anneleriyle buluştuğu anlar böyle görüntülendi | Video 01.03.2023 | 13:07
Patlayan LPG tankının parçaları havaya uçtu | Video 00:35
Patlayan LPG tankının parçaları havaya uçtu | Video 01.03.2023 | 12:47
Film sahnesi gibi! Tuzla’da otomobilin yolunu kesip sürücüyü kaçırdılar | Video 02:13
Film sahnesi gibi! Tuzla'da otomobilin yolunu kesip sürücüyü kaçırdılar | Video 01.03.2023 | 12:29
Kaldırımda yürürken kafasına buz parçası düştü, öldü | Video 05:16
Kaldırımda yürürken kafasına buz parçası düştü, öldü | Video 01.03.2023 | 12:28
Şırnak’ta dev kaya parçaları yola düştü | Video 01:12
Şırnak’ta dev kaya parçaları yola düştü | Video 01.03.2023 | 12:28
Babasının cansız bedeninin çıktığı enkazda anne ve ablası için bekliyor | Video 06:09
Babasının cansız bedeninin çıktığı enkazda anne ve ablası için bekliyor | Video 01.03.2023 | 10:09
Burada para geçmiyor! Depremzedelere ev olan tren garı | Video 02:56
Burada para geçmiyor! Depremzedelere ev olan tren garı | Video 01.03.2023 | 09:57
İki kişiyi öldürdü, birisinin cesediyle 200 kilometre yolculuk yaptı | Video 05:48
İki kişiyi öldürdü, birisinin cesediyle 200 kilometre yolculuk yaptı | Video 01.03.2023 | 09:57
Tarihi Kapalı Çarşı esnafı kepenk açmaya başladı | Video 02:28
Tarihi Kapalı Çarşı esnafı kepenk açmaya başladı | Video 01.03.2023 | 09:58
Polis ekiplerinden depremzede Miraç’a doğum günü sürprizi | Video 00:15
Polis ekiplerinden depremzede Miraç'a doğum günü sürprizi | Video 01.03.2023 | 09:57
Eşini öldüren sanıktan kan donduran sözler: Bize büyü yapıldı, asılmak istiyorum | Video 01:47
Eşini öldüren sanıktan kan donduran sözler: "Bize büyü yapıldı, asılmak istiyorum" | Video 01.03.2023 | 09:02
Kahramanmaraş depremin ardından toza gömüldü | Video 02:20
Kahramanmaraş depremin ardından toza gömüldü | Video 01.03.2023 | 09:02
Ünlü Şef Mehmet Yalçınkaya’dan, MSB’nin sahra mutfağına ziyaret | Video 02:03
Ünlü Şef Mehmet Yalçınkaya’dan, MSB’nin sahra mutfağına ziyaret | Video 01.03.2023 | 09:02
Yıkılan cami minaresi apartmanı ikiye böldü | Video 03:58
Yıkılan cami minaresi apartmanı ikiye böldü | Video 01.03.2023 | 09:02
Deprem ne kadar yakın ve tsunami üretecek mi? Uzman isim açıkladı | Video 30:34
Deprem ne kadar yakın ve tsunami üretecek mi? Uzman isim açıkladı | Video 28.02.2023 | 23:26
Esra Erol’da bir mucize daha gerçek oldu! “Eşim oğlumu kaçırdı” demişti... | Video 04:51
Esra Erol’da bir mucize daha gerçek oldu! “Eşim oğlumu kaçırdı” demişti... | Video 28.02.2023 | 20:50
Adıyaman’da yaklaşık 15 bin kişinin kalacağı geçici barınma alanında hummalı çalışma sürüyor | Video 05:42
Adıyaman'da yaklaşık 15 bin kişinin kalacağı geçici barınma alanında hummalı çalışma sürüyor | Video 28.02.2023 | 16:59
Metruk binada yakalandılar… 4’ü de tutuklandı | Video 00:43
Metruk binada yakalandılar… 4’ü de tutuklandı | Video 28.02.2023 | 16:01
Enkazdan kurtulan Elifnaz yazdığı notlarla hayata tutunuyor | Video 00:07
Enkazdan kurtulan Elifnaz yazdığı notlarla hayata tutunuyor | Video 28.02.2023 | 16:00
Yaşlıları hedef seçiyordu… Yakalanıp tutuklandı | Video 00:57
Yaşlıları hedef seçiyordu… Yakalanıp tutuklandı | Video 28.02.2023 | 16:00

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA