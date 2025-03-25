Laf atma kavgası kanlı bitti! Gençlerin tekme, tokat ve bıçaklı kavgasını polis güçlükle ayırdı | Video 25.03.2025 | 11:26 Denizli’de caddede karşılaşan bir grup genç arasında çıkan laf atma tartışması kavgaya dönüştü. Gençlerin tekme, tokat ve bıçaklı kavgasını polis güçlükle ayırırken, bıçaklanan bir kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, akşam saatlerinde Denizli'nin Merkezefendi Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde yürüyen bir grup genç arasında laf atma tartışması çıktı. Çıkan tartışma büyüyerek yerini bıçaklı kavgaya bıraktı. Kavgaya karışan gençlerden birisi önce darp ederek yere yatırdıkları genci kalabalığın gözü önünde yanında taşıdığı bıçakla bıçakladı. Kavgayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşların ve polis ekiplerinin biber gazlı müdahalesiyle kavga son buldu. Bıçakla yaralanan gencin olay yerinde ilk müdahalesini yapan sağlık ekipleri yaralı genci, ambulansla hastaneye sevk etti.Bıçakla yaralan gencin hayati tehlikesinin olmadığı ve durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olaya karışan gençler ve bıçaklı saldırı yapan şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.