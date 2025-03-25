Laf atma kavgası kanlı bitti! Gençlerin tekme, tokat ve bıçaklı kavgasını polis güçlükle ayırdı | Video
Denizli’de caddede karşılaşan bir grup genç arasında çıkan laf atma tartışması kavgaya dönüştü. Gençlerin tekme, tokat ve bıçaklı kavgasını polis güçlükle ayırırken, bıçaklanan bir kişi yaralandı.
Bıçakla yaralan gencin hayati tehlikesinin olmadığı ve durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olaya karışan gençler ve bıçaklı saldırı yapan şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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