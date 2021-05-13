Laf atma kavgası meydan savaşına döndü, eline sopayı alan kavgaya koştu. Taşlı sopalı kavga kamerada | Video
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Esenyurt’ta iki aile arasında başlayan laf atma tartışması bir anda meydan savaşına döndü. Taşlı sopalı kavgada çok sayıda kişi yaralanırken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.
Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Bağlarçeşme mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, komşu olan iki aile arasında "laf atma" tartışması çıktı. Önce çocukların başlattığı tartışma aile büyüklerinin de katılmasıyla bir anda büyüdü. Apartman içinde başlayan kavga caddeye taşmasıyla savaş alanına döndü. Yumruk, taş, sopaların kullanıldığı kavgada çok sayıda kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekipleri iki aileyi ayırarak olayı başlatan şahısları gözaltına aldı. Yaşanan olaylar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.