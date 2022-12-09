'Laf atma' kavgasında bir kişiyi başına sopayla vurarak öldürdü, 19 yıl hapis cezası aldı | Video
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Kayseri’de 2 grup arasında çıkan 'laf atma' kavgasında bir kişiyi başına sopayla vurarak öldüren sanığa 19 yıl hapis cezası verildi.
Yapılan yargılama sonucunda mahkeme heyeti tutuksuz sanıklar H.E., S.E. ve M.K.'nın beraatine hükmederken, tutuklu sanık B.E.'ye ise önce müebbet hapis, ardından da "tahrik" indirimi ile 19 yıl hapis cezasına hükmetti.
Edinilen bilgi ve iddialara göre, 30 Ekim'de Selimiye Mahallesi Ihlara Sokak üzerinde meydana gelen olayda, B.E.(20), kardeşi M.E.(16) ve arkadaşları M.K. (25) yaya olarak yürürken, kendi aralarında konuşulan sözü yanlarından geçen 4-5 kişilik arkadaş grubu içerisinde bulunan A.Ç.(29) kendi üzerine aldı. Bunun üzerine başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ç., başına sert bir cisimle darbe aldı. Ağır yaralanan A.Ç, kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde dün akşam saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından çalışma başlatan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, B.E. ile 3 yakınını gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişiden B.E. tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.