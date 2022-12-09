Video Yaşam 'Laf atma' kavgasında bir kişiyi başına sopayla vurarak öldürdü, 19 yıl hapis cezası aldı | Video
'Laf atma' kavgasında bir kişiyi başına sopayla vurarak öldürdü, 19 yıl hapis cezası aldı | Video

'Laf atma' kavgasında bir kişiyi başına sopayla vurarak öldürdü, 19 yıl hapis cezası aldı | Video

09.12.2022 | 12:31

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Kayseri’de 2 grup arasında çıkan 'laf atma' kavgasında bir kişiyi başına sopayla vurarak öldüren sanığa 19 yıl hapis cezası verildi.

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Kayseri Adalet Sarayı 6. Ağır Ceza Mahkemesinde yoğun güvenlik önlemleri arasında görüşen duruşmada, tutuklu sanık B.E., tutuksuz sanıklar H.E., S.E. ve M.K., cinayete kurban giden A.Ç.'nin ailesi ile taraf avukatları hazır bulundu. Mahkemede son sözü sorulan tutuklu sanık B.E., cinayeti kendisinin işlemediğini söyleyerek, tahliyesini ve beraatini istedi. A.Ç.'nin annesi ve babası ise, tutuksuz yargılanan diğer 3 kişinin de tutuklanmasını talep ederek, şikayetlerinin devam ettiğini belirtti.

Yapılan yargılama sonucunda mahkeme heyeti tutuksuz sanıklar H.E., S.E. ve M.K.'nın beraatine hükmederken, tutuklu sanık B.E.'ye ise önce müebbet hapis, ardından da "tahrik" indirimi ile 19 yıl hapis cezasına hükmetti.

Edinilen bilgi ve iddialara göre, 30 Ekim'de Selimiye Mahallesi Ihlara Sokak üzerinde meydana gelen olayda, B.E.(20), kardeşi M.E.(16) ve arkadaşları M.K. (25) yaya olarak yürürken, kendi aralarında konuşulan sözü yanlarından geçen 4-5 kişilik arkadaş grubu içerisinde bulunan A.Ç.(29) kendi üzerine aldı. Bunun üzerine başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ç., başına sert bir cisimle darbe aldı. Ağır yaralanan A.Ç, kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde dün akşam saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından çalışma başlatan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, B.E. ile 3 yakınını gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişiden B.E. tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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