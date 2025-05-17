Video Yaşam 'Laf atma' tartışmasında bıçakladığı şahsı öldüren 17 yaşındaki çocuk tutuklandı | Video
'Laf atma' tartışmasında bıçakladığı şahsı öldüren 17 yaşındaki çocuk tutuklandı | Video

'Laf atma' tartışmasında bıçakladığı şahsı öldüren 17 yaşındaki çocuk tutuklandı | Video

17.05.2025 | 15:35

Samsun'da 'laf atma' tartışmasında bıçakladığı şahsı öldüren 17 yaşındaki çocuk çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki bir pastane önünde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla sahildeki restoranda yemek yedikten sonra evine dönen Halil Oral (45), 9 suç kaydı bulunan 17 yaşındaki B.K.E.Ü. ile 'laf atma' meselesi yüzünden tartışmaya girdi. Tartışmanın büyümesi üzerine B.K.E.Ü., yanında bulunan bıçakla Halil Oral'ı göğsünden ve sırtından çok sayıda bıçakladı. Ağır yaralanan Halil Oral, ambulansla kaldırıldığı özel bir hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Denizde, gemilerde çalıştığı öğrenilen Halil Oral'ın cenazesi otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, olay sonrası kaçan B.K.E.Ü. kısa sürede polis ekiplerince yakalanarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.K.E.Ü., savcılıktaki ifadesinde "Yanımdaki kızlara laf attığı için tartışma çıktı" diyerek kendini savundu. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan B.K.E.Ü., tutuklanarak Kavak Kapalı Çocuk Cezaevine gönderildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

’Laf atma’ tartışmasında bıçakladığı şahsı öldüren 17 yaşındaki çocuk tutuklandı | Video 00:25
'Laf atma' tartışmasında bıçakladığı şahsı öldüren 17 yaşındaki çocuk tutuklandı | Video 17.05.2025 | 15:35
Boşanma aşamasındaki eşini kaçırmaya çalıştı; 4 tutuklama | Video 01:01
Boşanma aşamasındaki eşini kaçırmaya çalıştı; 4 tutuklama | Video 17.05.2025 | 15:23
Üsküdar’da İETT otobüsünden akan mazot nedeniyle çok sayıda araç kaza yaptı! O anlar kamerada | Video 02:48
Üsküdar'da İETT otobüsünden akan mazot nedeniyle çok sayıda araç kaza yaptı! O anlar kamerada | Video 17.05.2025 | 15:06
Şanlıurfa’da tefecilik operasyonunda 8 tutuklama | Video 01:17
Şanlıurfa’da tefecilik operasyonunda 8 tutuklama | Video 17.05.2025 | 13:56
Tamir ettiği otomobilin 2 metre yükseklikten üzerine düşmesiyle öldü! Korkunç anlar kameraya yansıdı | Video 06:26
Tamir ettiği otomobilin 2 metre yükseklikten üzerine düşmesiyle öldü! Korkunç anlar kameraya yansıdı | Video 17.05.2025 | 13:16
Kına eğlencesinde dev disko topu böyle düştü! Gelin ve 2 kişi yaralandı | Video 01:13
Kına eğlencesinde dev disko topu böyle düştü! Gelin ve 2 kişi yaralandı | Video 17.05.2025 | 13:02
SON DAKİKA: Halı fabrikasında buhar kazanı patladı! 7 yaralı | Video 00:37
SON DAKİKA: Halı fabrikasında buhar kazanı patladı! 7 yaralı | Video 17.05.2025 | 11:46
Dolandırıcı şebekesi böyle çökertildi! 12 kişinin tutuklandığı operasyon anı kamerada | Video 02:50
Dolandırıcı şebekesi böyle çökertildi! 12 kişinin tutuklandığı operasyon anı kamerada | Video 17.05.2025 | 11:00
Vatandaşların hesap bilgilerini satan şebeke çökertildi: 33 gözaltı | Video 02:33
Vatandaşların hesap bilgilerini satan şebeke çökertildi: 33 gözaltı | Video 17.05.2025 | 09:56
Hastane bahçesinde yaşanan silahlı saldırının güvenlik kamerası ortaya çıktı | Video 02:12
Hastane bahçesinde yaşanan silahlı saldırının güvenlik kamerası ortaya çıktı | Video 17.05.2025 | 09:49
Silahlı gasp yaptılar, 60 kişilik özel ekiple yakalandılar | Video 00:11
Silahlı gasp yaptılar, 60 kişilik özel ekiple yakalandılar | Video 17.05.2025 | 09:25
Tatvan’da 4 mevsim gün doğumu mest etti | Video 03:05
Tatvan'da 4 mevsim gün doğumu mest etti | Video 17.05.2025 | 09:11
Bursa’daki feci kazada 2’si ağır 12 kişi yaralandı! Kazayı bırakıp birbirlerine girdiler! | Video 02:16
Bursa'daki feci kazada 2'si ağır 12 kişi yaralandı! Kazayı bırakıp birbirlerine girdiler! | Video 17.05.2025 | 08:51
Husumetlisine pusu kurup 5 el ateş etti! | Video 01:03
Husumetlisine pusu kurup 5 el ateş etti! | Video 17.05.2025 | 08:51
Kızını kaçıran yeğenini 16 yaşındaki oğluna öldürten baba ile oğlu tutuklandı | Video 01:46
Kızını kaçıran yeğenini 16 yaşındaki oğluna öldürten baba ile oğlu tutuklandı | Video 16.05.2025 | 16:30
12 köpekle yaşayan şahıs komşuları tarafından şikayet edilince gözaltına alındı | Video 03:20
12 köpekle yaşayan şahıs komşuları tarafından şikayet edilince gözaltına alındı | Video 16.05.2025 | 15:28
Sahte araç kiralama sitesiyle 160 milyon TL vurgun yapan çeteye 5 ilde operasyon: 19 gözaltı | Video 01:13
Sahte araç kiralama sitesiyle 160 milyon TL vurgun yapan çeteye 5 ilde operasyon: 19 gözaltı | Video 16.05.2025 | 13:54
Gramajı düşük altın üreten şebeke çökertildi: 12 milyon TL’lik vurgun önlendi | Video 05:48
Gramajı düşük altın üreten şebeke çökertildi: 12 milyon TL’lik vurgun önlendi | Video 16.05.2025 | 13:11
Oyuncakçıdaki silah atölyesinden cephane çıktı! 4 gözaltı | Video 03:04
Oyuncakçıdaki silah atölyesinden cephane çıktı! 4 gözaltı | Video 16.05.2025 | 13:11
Nevşehir’de acı olay! Eşinin şiddetinden kaçarken balkondan düşen kadın hayatını kaybetti | Video 02:31
Nevşehir'de acı olay! Eşinin şiddetinden kaçarken balkondan düşen kadın hayatını kaybetti | Video 16.05.2025 | 13:11

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY