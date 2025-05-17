'Laf atma' tartışmasında bıçakladığı şahsı öldüren 17 yaşındaki çocuk tutuklandı | Video
Samsun'da 'laf atma' tartışmasında bıçakladığı şahsı öldüren 17 yaşındaki çocuk çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.K.E.Ü., savcılıktaki ifadesinde "Yanımdaki kızlara laf attığı için tartışma çıktı" diyerek kendini savundu. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan B.K.E.Ü., tutuklanarak Kavak Kapalı Çocuk Cezaevine gönderildi.
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