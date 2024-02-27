Lağım borusuna giren yavru kedi için seferber oldular | Video
Karaman’ın Ermenek ilçesinde çatıdan lağım borusuna giren yavru kedi, 3 gün sonra birinci katta boru kesilerek kurtarıldı.
"BİNADA 3 GÜN BOYUNCA KEDİ SESİ YANKILANDI"
3 gün boyunca evlerinde kedi sesi yankılandığını söyleyen Mustafa Boyalıklı, "Evden 2-3 gün boyunca kedi sesi geldi. Kedi sesinin nereden geldiğini öğrenmeye çalıştık. Üst komşulara falan sorduk. Bir gün en üst komşumuz çatıda kedi gördüğünü söylemişti, oralara bakarken kedinin tuvaletin havalandırma borusuna düştüğünü görmüş, bize söyledi. Biz de çıktık baktık kedi orada takılmış, 5'inci kat seviyesinde borunun içinde takılmış. Kendi çabalarımızla çıkaramayacağımızı anlayınca itfaiye aradık. İtfaiyeden arkadaşlar geldi ve kediye çıkarabilmek için çalışma başlattı. Daha sonra bir alt katının kapısını kırıp açmayı denediler. O da mümkün olmayınca, zabıta ekipleri çıkarmaya çalışırken kedi oradan aşağıya borudan düştü. Bizim evimizin katına kadar geldi. Orda sesini duyunca biz oradan müdahale ettik ve kediyi çıkarttık" dedi.
Kedinin korkmuş ve acıkmış olduğunu söyleyen Emine Boyalıklı da, "Bizim katta tuvalet borusunu keserek çıkardılar. Kedi çıktıktan sonra haliyle çok korkmuş bir şekildeydi. Tesisatçı arkadaş verince aldım kediyi elime bir mama ve su ayarladık. Mamaya hiç bakmadı bile, direkt olarak suya geldi, o suyu tamamen içti. Daha sonra biraz sakinleştikten sonra biz kediyi serbest bıraktık. Serbest bıraktıktan sonra ki süreçte yaklaşık 1 ay kadar falan oldu, her gün gelir buraya. Her gün mutlaka gelir bizi görünce miyavlamaya başlar, sevgi ister. Biz de mama veririz artık her gün besliyoruz" diye konuştu.
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