Video Yaşam Las Vegas’ın ünlü şefleri Türk lezzetleri için yarıştı | Video

Las Vegas’ın ünlü şefleri Türk lezzetleri için yarıştı | Video

Las Vegas’ın ünlü şefleri Türk lezzetleri için yarıştı | Video
15.09.2021 | 12:59

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Tostçu Mahmut, hayatını kaybettiği trafik kazasından dakikalar önce bu videoyu paylaşmış | Video 01:05
Tostçu Mahmut, hayatını kaybettiği trafik kazasından dakikalar önce bu videoyu paylaşmış | Video 15.09.2021 | 13:37
Kız kardeşinin videosunda gördüğü 13 yaşındaki çocuğa öldüresiye dayak kamerada | Video 04:10
Kız kardeşinin videosunda gördüğü 13 yaşındaki çocuğa öldüresiye dayak kamerada | Video 15.09.2021 | 13:28
Ankara’da iki örgütün kanlı hesaplaşmasına operasyon! İşte dehşet anları | Video 02:48
Ankara'da iki örgütün kanlı hesaplaşmasına operasyon! İşte dehşet anları | Video 15.09.2021 | 13:26
Ters şeritte ilerleyen kamyonet tehlike saçtı | Video 00:19
Ters şeritte ilerleyen kamyonet tehlike saçtı | Video 15.09.2021 | 13:11
Giresun’da aç kalıp mahalleye inen ayı güvenlik kamerasında | Video 00:12
Giresun'da aç kalıp mahalleye inen ayı güvenlik kamerasında | Video 15.09.2021 | 13:11
Markette uyuşturucu ve sahte alkol satan kardeşlere suçüstü | Video 02:44
Markette uyuşturucu ve sahte alkol satan kardeşlere suçüstü | Video 15.09.2021 | 12:59
Las Vegas’ın ünlü şefleri Türk lezzetleri için yarıştı | Video 02:11
Las Vegas’ın ünlü şefleri Türk lezzetleri için yarıştı | Video 15.09.2021 | 12:59
Bahçelievler’de yol çöktü vatandaşlar yürüyerek işe gitmek zorunda kaldı | Video 05:17
Bahçelievler’de yol çöktü vatandaşlar yürüyerek işe gitmek zorunda kaldı | Video 15.09.2021 | 11:51
Pendik’te otobüs durağını teğet geçip üst geçide çarpan otomobil kamerada | Video 02:27
Pendik’te otobüs durağını teğet geçip üst geçide çarpan otomobil kamerada | Video 15.09.2021 | 11:51
Doğu Roma İmparatorluğu’nun gözdesi olan kentte, asırlardır keşfedilmeyi bekleyen cevher | Video 07:24
Doğu Roma İmparatorluğu'nun gözdesi olan kentte, asırlardır keşfedilmeyi bekleyen cevher | Video 15.09.2021 | 11:39
Şanlıurfa’da cansız mankeni çaldılar | Video 00:15
Şanlıurfa'da cansız mankeni çaldılar | Video 15.09.2021 | 11:51
Korkutan kuraklık! Kozan Barajı’nda su seviyesi yüzde 40 düştü | Video 04:14
Korkutan kuraklık! Kozan Barajı'nda su seviyesi yüzde 40 düştü | Video 15.09.2021 | 11:39
Müge Anlı’da gündeme gelen Ahmet Çetin’in cesedi bulunmuştu! Gençten geriye bu görüntüler kaldı | Video 00:55
Müge Anlı'da gündeme gelen Ahmet Çetin'in cesedi bulunmuştu! Gençten geriye bu görüntüler kaldı | Video 15.09.2021 | 11:25
Çetelere silah satan çeteye suçüstü! 23 gözaltı | Video 01:44
Çetelere silah satan çeteye suçüstü! 23 gözaltı | Video 15.09.2021 | 11:02
Saniyelik stepne hırsızları yakalandı | Video 03:09
Saniyelik stepne hırsızları yakalandı | Video 15.09.2021 | 11:02
Fotoğraf çekiminde gelin ve damadı köpek kovaladı | Video 01:38
Fotoğraf çekiminde gelin ve damadı köpek kovaladı | Video 15.09.2021 | 11:00
“Kargo getirdim” diyerek girdi; daireleri soyup kaçtı | Video 01:52
“Kargo getirdim” diyerek girdi; daireleri soyup kaçtı | Video 15.09.2021 | 10:44
İstanbul’da “omuz atma” cinayeti kamerada: Kalbinden bıçaklandı, can havliyle böyle koştu | Video 03:19
İstanbul’da “omuz atma” cinayeti kamerada: Kalbinden bıçaklandı, can havliyle böyle koştu | Video 15.09.2021 | 10:26
Arnavutköy’de sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü | Video 03:21
Arnavutköy’de sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü | Video 15.09.2021 | 10:20
Jandarmanın durdurduğu araçtan 173 parça tarihi eser çıktı | Video 01:01
Jandarmanın durdurduğu araçtan 173 parça tarihi eser çıktı | Video 15.09.2021 | 10:13

Türk mutfağının Las Vegas Üniversitesi William F. Harrah Turizm Otelcilik Okulu müfredatında 5 yıl süreyle ders olarak okutulmasını sağlayan Ege İhracatçı Birlikleri, şimdi de Amerikalı şefleri yarıştırdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Anadolu topraklarında ve denizlerinde yetişen lezzetlerden yapılan binlerce çeşit yemeğe sahip Türk mutfağının Las Vegas Üniversitesi William F. Harrah Turizm Otelcilik Okulu müfredatında 5 yıl süreyle ders olarak okutulmasını sağlayan Ege İhracatçı Birlikleri, Amerikalı şefleri yarıştırdı. Las Vegaslı şefler, Türk ürünleri ile hazırladıkları menülerle birincilik için yarıştı.

Gıda ürünleri ihracatından Türkiye'ye yıllık 5 milyar dolar döviz kazandırdıklarını ve orta vadede 10 milyar dolar ihracat hedeflediklerini belirten Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep, Ticaret Bakanlığı destekli Turquality projesiyle 'yeni dünya'ya Türkiye'nin gıda ürünleri ihracatını artırmak için 3 yıldır başarılı tanıtım faaliyetlerine imza attıklarını dile getirdi.

ABD'DE EYALETLER BAZINDA GELİŞTİRİLECEK POLİTİKALAR BAŞARIYI GETİRECEK
Ticaret Bakanlığının Türkiye'nin ihracat potansiyelini 300 milyar dolara çıkarabilmesi için Türk Eximbank aracığıyla İhracat Garanti Fonu gibi bir model üzerinde çalıştığını dile getiren Celep, "İhracatta büyük hedeflere ulaşabilmek için ihracatçımızın finansman yapısının güçlendirilmesi gerekiyor. Ticaret Bakanlığımızın üzerinde yoğunlaştığı bir diğer proje ise ABD pazarında eyaletler bazında ihracat politikaları geliştirmek. Eyaletler bazında nokta atışlarıyla ABD'de daha başarılı olabilir, bu sayede iki ülke arasında 100 milyar dolara çıkması hedeflenen dış ticaret hacminden daha fazla pay alabiliriz. Turquality projemiz bu anlamda doğru bir hamle" şeklinde konuştu.

Su ürünleri, kuru meyve, meyve sebze mamulleri, zeytinyağı, tıbbı aromatik bitkiler ve hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektörlerinde ABD pazarında Türk gıda ürünlerinin tanıtımının yapıldığı Turquality Projesi kapsamında "Turkish Tastes Culinary Compotition 2021" etkinliği gerçekleştirdiklerini anlatan Celep, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Amerika Birleşik Devletleri yıllık 160 milyar dolar gıda ürünü ithal ediyor. Türk gıda ürünlerinin başta Horeca sektörü olmak üzere, ABD'li tüketicilerin menülerinde daha fazla yer alması amacıyla düzenlenen Turkish Tastes Culinary Compotition 2021 etkinliği yoğun ilgi gördü. Las Vegas Üniversitesi mutfağında gerçekleşen şef yarışmasına bölgede bulunan dünyaca ünlü zincir otelleri başta olmak üzere Horeca sektöründe faaliyet gösteren şeflerle birlikte Las Vegas Üniversitesi öğretim görevlisi şefler de katıldı. Şefler altı gıda sektöründen seçtikleri ürünlerle hazırladıkları birbirinden lezzetli menülerle jüri karşına çıktılar. Yarışmayı bölgede faaliyet gösteren önemli distribütör firma yöneticileri ile Cosmopolitan Otel Gıda ve İçecek direktörü de yakından takip etti."

Hazırlanan menülerde Türk levreği, Türk zeytin ve zeytinyağı, bulgur, közlenmiş meyve sebze mamulleri, kuru meyveler ve baharatlar yoğun olarak kullanılırken, şeflerin Türk mutfağına özgü tekniklere de yer verdiğini belirten Celep, "Yarışmanın birinciliğini Resorts Hotel Sous Şefi Noe Banuelos kazanırken, 2. sırada Capital Grill'den Sous Şef Gonzalo Garzo yer aldı. 3.'lük ise Cosmopolitan Hotel Executive Şefi Michael Gillard'un oldu. Katılan şeflere para ödülü, katılım sertifikaları, plaketler, şef bıçakları ve ürün numuneleri takdim edildi" dedi.

"Turkish Tastes Culinary Compotition 2021" etkinliğinde Michelle Vietmeier - Eğitmen Şef, Heinz Lauer ve James Brown jüri olarak görev yaparken, Cosmopolitan Hotel, F&B Yöneticisi Bryan Fyler, Shetakis Wholesales Yöneticisi Brian Silver ve Get Fresh Satış Yöneticisi Alan Rutz gibi ABD gıda sektörünün popüler isimleri de ziyaretçiler arasında yer aldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA