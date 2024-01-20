Video Yaşam Lastiği patlayan kamyon devrildi; şoför yaralandı | Video
Lastiği patlayan kamyon devrildi; şoför yaralandı | Video

Lastiği patlayan kamyon devrildi; şoför yaralandı | Video

20.01.2024 | 12:58

BATMAN'da lastiği patlayınca kontrolden çıkarak refüje çarpıp devrilen kamyonun şoförü Turan Sipahi, yaralandı.

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Kaza, sabah saatlerinde Güney Çevre Yolu Kuyubaşı TOKi mevkisinde meydana geldi. Turan Sipahi yönetimindeki kamyonun, seyir halindeyken lastiği patladı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, refüje çarparak devrildi. İhbarla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan Turan Sipahi sıkıştığı yerden çıkarılarak ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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