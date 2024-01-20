Lastiği patlayan kamyon devrildi; şoför yaralandı | Video 20.01.2024 | 12:58 BATMAN'da lastiği patlayınca kontrolden çıkarak refüje çarpıp devrilen kamyonun şoförü Turan Sipahi, yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, sabah saatlerinde Güney Çevre Yolu Kuyubaşı TOKi mevkisinde meydana geldi. Turan Sipahi yönetimindeki kamyonun, seyir halindeyken lastiği patladı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, refüje çarparak devrildi. İhbarla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan Turan Sipahi sıkıştığı yerden çıkarılarak ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.