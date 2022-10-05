Lastiği patlayan kamyon park halindeki aracın tamponunu parçaladı! O anlar kamerada | Video
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Rize'de seyir halindeki ağır tonajlı kamyonun arka lastiğinin patlamasıyla park halindeki lüks otomobilin zarar görmesi anbean kameralara yansıdı.
Kamyonun patlamasıyla bir anda neye uğradığını şaşırdığını ifade eden kamyon sürücüsü Hamit Gül "Hafriyat kamyonumuz ile birlikte sanayiye bakım yaptırmaya gidiyorduk. Lastiğin balon yaptığını fark edemedim. Diğer aracın yanından geçerken lastik gümledi. Bomba patlar gibi bir ses çıkardı.
anından geçtiğimiz araca maddi hasar verdik. Can kaybı veya yaralanma yok. Talihsiz bir olay başımızdan geçti" dedi.