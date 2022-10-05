Video Yaşam Lastiği patlayan kamyon park halindeki aracın tamponunu parçaladı! O anlar kamerada | Video
Lastiği patlayan kamyon park halindeki aracın tamponunu parçaladı! O anlar kamerada | Video

Lastiği patlayan kamyon park halindeki aracın tamponunu parçaladı! O anlar kamerada | Video

05.10.2022 | 17:02

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Rize'de seyir halindeki ağır tonajlı kamyonun arka lastiğinin patlamasıyla park halindeki lüks otomobilin zarar görmesi anbean kameralara yansıdı.

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Olay Rize'nin Ardeşen ilçesinde bulunan Sanayi sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan ağır tonajlı kamyonun arka lastiğinin patladı. Lastiğin içinde bulunan hava basıncı bir anda çıkınca park halinde bulunan lüks otomobilin bazı aksamlarını paramparça etti. Lastikteki basıncın verdiği zarar ise çevredeki işletmelerin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Kamyonun patlamasıyla bir anda neye uğradığını şaşırdığını ifade eden kamyon sürücüsü Hamit Gül "Hafriyat kamyonumuz ile birlikte sanayiye bakım yaptırmaya gidiyorduk. Lastiğin balon yaptığını fark edemedim. Diğer aracın yanından geçerken lastik gümledi. Bomba patlar gibi bir ses çıkardı.

anından geçtiğimiz araca maddi hasar verdik. Can kaybı veya yaralanma yok. Talihsiz bir olay başımızdan geçti" dedi.

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