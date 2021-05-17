Lastik değiştirirken canından oluyordu. O anlar kamerada | Video

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Esenler'de aracının lastiğini değiştiren bir sürücüye, kaldırımdan yola inmeye çalışan motosiklet sürücüsü çarptı. O anlar kameralara yansıdı.
Esenler'de bir sürücü, aracının lastiğini değiştirmek istedi. O sırada motosikletiyle kaldırımdan inmeye çalışan bir şahıs, gidon hakimiyetini kaybederek lastik değiştiren sürücüye çarptı. Çarpmanın etkisiyle ikili yola savruldu. İki şahıs da kazayı hafif atlatırken yaşanan bu ilginç anlar saniye saniye kameralara yansıdı.