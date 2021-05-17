Video Yaşam Lastik değiştirirken canından oluyordu. O anlar kamerada | Video

Lastik değiştirirken canından oluyordu. O anlar kamerada | Video

Lastik değiştirirken canından oluyordu. O anlar kamerada | Video
17.05.2021 | 09:43

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Esenler'de aracının lastiğini değiştiren bir sürücüye, kaldırımdan yola inmeye çalışan motosiklet sürücüsü çarptı. O anlar kameralara yansıdı.

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Esenler'de bir sürücü, aracının lastiğini değiştirmek istedi. O sırada motosikletiyle kaldırımdan inmeye çalışan bir şahıs, gidon hakimiyetini kaybederek lastik değiştiren sürücüye çarptı. Çarpmanın etkisiyle ikili yola savruldu. İki şahıs da kazayı hafif atlatırken yaşanan bu ilginç anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

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