Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:10
Liseli öğrencilerin düellosu cinayetle bitti! 19.10.2021 | 14:16
02:48
Lastik deposunda çıkan yangın 2 saatte söndürüldü 19.10.2021 | 14:09
06:13
Pamukova üzümü tarlada 2, markette 8 lira! 19.10.2021 | 13:58
00:28
Zeytinburnu'nda tramvayla panelvan araç çarpıştı 19.10.2021 | 14:02
01:18
Trafik ışıkları devre dışı kaldı, yaşanan kaza kameraya böyle yansıdı 19.10.2021 | 13:58
04:31
Çöp konteynerine el yapımı patlayıcı bırakanlar yakalandı | Video 19.10.2021 | 13:16
01:18
Polisi sürükleyerek yaralayan CHP'li adliyeye sevk edildi | Video 19.10.2021 | 13:15
03:02
Türkiye'nin konuştuğu hala acıya dayanamadı: Yeğeni Eymen Kara'yı ezmişti! 19.10.2021 | 12:45
00:10
Skuterde 4 kişinin tehlikeli yolculuğu! 19.10.2021 | 12:44
00:21
01:59
El freni çekilmediği için hareket eden aracı durdurup, olası faciayı önledi 19.10.2021 | 11:18
06:40
Kıraç toprakların turkuaz gerdanlığı renk cümbüşüne büründü 19.10.2021 | 10:54
01:06
Yol kenarındaki çukura motosikletiyle birlikte düşerek yaralandı 19.10.2021 | 10:51
00:36
Sanatçı Erdal Erdoğan'a uçan tekmeli saldırı anı kamerada! 19.10.2021 | 10:53
01:02
Konteyneri uyuşturucu serasına dönüştürmüşler 19.10.2021 | 10:41
00:19
05:06
14:07
04:06
03:40
Milyon dolarlık yatlar ardı ardına yanaştı, bakan bir daha baktı 19.10.2021 | 10:10
DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, bir lastik deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.
Acıpayam Sanayi Bulvarı'nda Osman Kaya'ya ait lastik deposunda saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören çevredekiler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yoğun dumanın gökyüzünü kapladığı yangın sırasında polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.