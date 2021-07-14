Lastik yakıp yolu kapattı: Ehliyetinden oldu | Video

İstanbul Beylikdüzü’nde eğlence adına sahil yolunu kapatıp aracının lastiğini patinajla yakan sürücü yakalandı. Şahsa, 6 bin 700 lira idari para cezası yazılıp, sürücü belgesine de 60 gün süre ile geçici olarak el konuldu.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesine bağlı Gürpınar sahil yolunda bir grubun sahile gelmesiyle başlayan umursamaz eğlence, grubun yolu kapatmasıyla devam etti. Araçlardan açılan yüksek ses şarkılar eşliğinde yolun ortasında dans eden şahıslar, lastik yakmışlardı. Araç sürücüsü M.M.E, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliğince yakalandı. Sürücü M.M.E.'ye drift maddesine istinaden 6 bin 700 lira idari para cezası yazılıp, şahsın sürücü belgesine de 60 gün süre ile geçici olarak el konuldu. Sürücü M.M.E. adli işlem yapılmak üzere Beylikdüzü Gürpınar Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.